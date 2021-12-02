Akşener: “Ben ekonomistim” deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı; projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözlerini hatırlatarak “Ben ekonomistim' deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı; projelerimiz ve Kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz" dedi.

Akşener paylaştığı videoya şu notu düştü;

"Rant kapılarıyla yandaşı zengin edip halkı fakirleştirenlere, “Ben ekonomistim!” deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı Türkiye ekonomisine yeniden bolluk getirmek için, Projelerimiz ve Kadrolarımızla, Hazırız, #BizÇözeriz!"