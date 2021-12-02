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Akşener: “Ben ekonomistim” deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı; projelerimiz ve kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz

"Türkiye ekonomisine yeniden bolluk getirmek için..."

02 Aralık 2021 20:33

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben ekonomistim" sözlerini hatırlatarak “Ben ekonomistim' deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı; projelerimiz ve Kadrolarımızla hazırız, biz çözeriz" dedi. 

Akşener paylaştığı videoya şu notu düştü; 

"Rant kapılarıyla yandaşı zengin edip halkı fakirleştirenlere, “Ben ekonomistim!” deyip ülkeyi borç bataklığına sürükleyenlere karşı Türkiye ekonomisine yeniden bolluk getirmek için, Projelerimiz ve Kadrolarımızla, Hazırız, #BizÇözeriz!"

meral akşener

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