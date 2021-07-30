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Akşener: Beceriksizlikte bir dünya markası olan Orman Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz

30 Temmuz 2021 13:48

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz" paylaşımını yaptı. 

Akşener grup toplantısından videosunu paylaşarak, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım. Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun…" ifadesini kullandı. 

Akşenertarımorman

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