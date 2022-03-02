Akşener: Bay Kriz ve arkadaşları sayesinde ülkemiz Zampiyon Ligi'ne döndü

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gıda fiyatlarına gelen zamlara değinerek, "Bay Kriz ve arkadaşları sayesinde ülkemiz Zampiyon Ligi'ne döndü" dedi.

Akşener grup toplantısında, "Sayıları çok seven iktidara bazı sayılardan bahsedelim... Sadece bir yılda patlıcanın fiyatı %166, patatesin fiyatı %123, salatalığın fiyatı %111 arttı. TÜİK bile yıllık enflasyonu %55 olarak açıkladı. Bay Kriz ve arkadaşları sayesinde ülkemiz Zampiyon Ligi'ne döndü.." değerlendirmesini yaptı.