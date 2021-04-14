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Akşener: 5 maaşlarınızı söyleye söyleye milletin karşısına sizi çıkamaz edeceğim

"Ya bunlardan vazgeçeceksiniz ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde millet iradesiyle sandıkta gideceksiniz"

14 Nisan 2021 14:54

Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener, "5 maaşlarınızı söyleye söyleye milletin karşısına sizi çıkamaz edeceğim" dedi. 

"Sizi rahatsız etmeye, Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim, üzgünüm" diyen Akşener, "Bu milleti aldattınız bununla sizi yüzleştireceğim üzgünüm. Ya seçime kadar adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz, milletin önünde hizmetkâr olacaksınız, kibirlerinizi yerle bir edeceğim. 5 maaşlarınızı söyleye söyleye milletin karşısına sizi çıkamaz edeceğim" diye konuştu. 

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü;

"Milletimizi aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim, üzgünüm. 5 maaşlarınızı söyleye söyleye milletin karşısına sizi çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde millet iradesiyle sandıkta gideceksiniz, üzgünüm..."

akşenermeral akşeneriyi partilidergenel başkan

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