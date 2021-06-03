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Meral Akşener, 15 ayda 4 bin lira destek aldığını söyleyen kıraathanecinin pankartını aldı: Grup toplantısında çıkaracağım

03 Haziran 2021 14:59

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaretler için Karabük’e gitti.

Eskipazar ilçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, ziyaretinin ilk durağı olarak Safranbolu’ya geçti. Burada beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret eden Akşener'le bir kıraathane sahibi 15 aydır toplam 110 bin lirayı bulan dükkân kirası için devletten sadece 4 bin lira destek aldığını söyledi.

Kıraathane sahibinin taşıdığı pankartı elinden alan Akşener, pankartı grup toplantısında açacağını ve kıraathanecilerin sorunlarını gündeme taşıyacağını söyledi.

Söz konusu diyaloğun görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, "Safranbolu’da 15 aydır toplam 110 bin lirayı bulan dükkân kirası için devletten sadece 4 bin lira destek alabilen kıraathane sahibi kardeşimi iyi dinleyin. Varsın iktidardakiler rahatsız olsunlar, milletimizin tüm dertlerini duyurmaya devam edeceğim..." ifadelerini kullandı. 

Meral AkşenerGrup toplantısı15 ayda 4 bin lira destekkıraathaneciSafranbolu

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