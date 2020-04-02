Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkilerini 'hafifletmek' için açıklanan 'Ekonomik Kalkınma Paketi'ne ilişkin, "100 milyar liranın yalnızca 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı. İş yerlerini kapatan esnaf varken meşhur müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Fox Tv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirlere ve kararlara ilişkin yorumlarda bulundu.

Akşener, 'Ekonomik Kalkınma Paketi'ne yönelik şu eleştirileri yaptı:

"Çok üzgünüm. Sayın Erdoğan'ın ve damat Bakan'ın salgın konusunda yeteri kadar anlamış olduklarını düşünmüyorum. Örneğin Ekonomik Kalkınma Paketi açıklandılar yüz milyar liralık. İki milyar lirası ihtiyaç sahiplerine ayrıldı. o paketin içinde uçak biletinde KDV indi, ev satın almak isteyenlerin kredilerinin peşinat kısmı indi. Bütün bunların içinde dükkanını kapatan esnaf varken şu meşhur beş müteahhitin ciro yapması öne geçti. Koronanın tedbirleri içinde müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilememiş.

İkincisi Meclis'te bir baktık; Afrika Kalkınma Bankası'na Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildi. 26 milyar Türk Lirası para verilmek üzere yetki verildi. Daha da ilginci Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın bor üzerinden bir dezenfektan konusu... Bu açığı kapatırız dedi. Buradan bir para kazanma öne geçti. Bunlar küçük şeyler ama aslında büyük şeyler. Önceliklerinizi belirler sizin."