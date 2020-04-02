T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener: 100 milyarlık ekonomi paketinin 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı; iş yerlerini kapatan esnaf varken müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi

02 Nisan 2020 00:36

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomiye etkilerini 'hafifletmek' için açıklanan 'Ekonomik Kalkınma Paketi'ne ilişkin, "100 milyar liranın yalnızca 2 milyarı ihtiyaç sahiplerine ayrıldı. İş yerlerini kapatan esnaf varken meşhur müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilmedi" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Fox Tv'de gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirlere ve kararlara ilişkin yorumlarda bulundu.

Akşener, 'Ekonomik Kalkınma Paketi'ne yönelik şu eleştirileri yaptı:

"Çok üzgünüm. Sayın Erdoğan'ın ve damat Bakan'ın salgın konusunda yeteri kadar anlamış olduklarını düşünmüyorum. Örneğin Ekonomik Kalkınma Paketi açıklandılar yüz milyar liralık. İki milyar lirası ihtiyaç sahiplerine ayrıldı. o paketin içinde uçak biletinde KDV indi, ev satın almak isteyenlerin kredilerinin peşinat kısmı indi. Bütün bunların içinde dükkanını kapatan esnaf varken şu meşhur beş müteahhitin ciro yapması öne geçti. Koronanın tedbirleri içinde müteahhitlerin ciro yapmasından vazgeçilememiş. 

İkincisi Meclis'te bir baktık; Afrika Kalkınma Bankası'na Sayın Cumhurbaşkanı'na bir yetki verildi. 26 milyar Türk Lirası para verilmek üzere yetki verildi. Daha da ilginci Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Cumhurbaşkanı'nın bor üzerinden bir dezenfektan konusu... Bu açığı kapatırız dedi. Buradan bir para kazanma öne geçti. Bunlar küçük şeyler ama aslında büyük şeyler. Önceliklerinizi belirler sizin." 

ETİKETLER

meral akşener

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Mayıs 2020

Almanya’yı Merkel mi kurtardı?

‘Kısa süreli yasaklarla artık komik oluyoruz’

HDP'li Mahmut Toğrul: Bizim üzerimizden bir algı yaratılarak muhalefet dizayn edilmeye çalışılıyor

Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'a şantaj yapıldı, ağlayarak çektiği video ile isyan etti: Keşke canımla tehdit edilseydim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Ahmet Türk’ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Akit TV'de 12-17 yaş arası kız çocuklarının 'mükemmel vücutları' olduğunu...

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den haber sunucularına 'yorum yasağı' uyarısı: Böyle...

Hollandalı yetkililerden tavsiye: Bir seks kankası bulun...

Alman dergiden Atatürklü "En Büyük Devrimciler" kapağı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Ahmet Türk’ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24