Aksaray'da tavanı çöken AVM kameralara böyle yansıdı!

Aksaray'da bir alışveriş merkezinin girişin koridorundaki asma tavan çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı olay, bir müşterinin cep telefonu tarafından görüntülendi. Olay perşembe günün 16.00 sıralarında Pınar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bulunan bir alış veriş merkezinde meydana geldi. Merkezin giriş bölümündeki koridorda bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle aniden çöktü. Müşterilerin koridorda yürüdüğü sırada çöken asma tavan büyük paniğe neden oldu. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olay anı bir müşterinin telefonunu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tavan büyük bir gürültüyle çökerken, koridordaki insanların da panikle dışarıya kaçtığı görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, alışveriş merkezi de yetkililer tarafından boşaltılarak bir süre girişler yasaklandı.