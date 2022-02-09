Aksaray'da suçüstü yapılarak gözaltına alınan muhtar: "Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık"

Aksaray’da kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, “Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık” dedi. Define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesilerek kazılan kuyuya atılması dikkat çekti. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın merkeze bağlı Yanlızceviz köyü çevresinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Jandarma ekipleri 3 kişiyi kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte dün yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü Muhtarı M.K. (50) olduğu belirlenirken, beraberindeki K.T. (48) ve N.Ç. (54) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramada 3 kişinin geldiği araç ve kazı yerinde 1 adet delici malzeme, 1 adet manivela, 1 adet beton kırma aleti murç, 1 adet kamera, 3 adet madeni para ve kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Büyü bozmak için siyah tavuk

Kaçak kazının yapıldığı 5 metrelik çukurda yapılan incelemede jandarma ekipleri kesilmiş bir siyah tavuk ve bir bıçak da ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheliyle yapılan görüşme ve incelemelerde siyah tavuğun “büyü bozması” için kazı alanında kesilip atıldığı öğrenildi.

Jandarma istihbarat ekiplerinin operasyonuyla birçok kazı malzemesiyle suçüstü yakalanan köy muhtarı M. K. basın mensuplarının “Neden kaçak kazı yaptınız?” sorusuna, “Kazı yapmadık. Sadece meraya kontrole gitmiştik. Herhangi bir kaçak kazı yapmadık. Gezme amaçlı gittik oraya” dedi.

Şüpheli 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek Aksaray Adliyesine sevk edildi.