Aksaray'da çiftçi, köpeklerin saldırdığı eşeği böyle kurtardı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir çiftçi, sokak köpeklerinin saldırdığı eşeği kurtardı. Çiftçi İdris Dursak, eşeği köylülere teslim etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eskil İlçesi Çulfa yaylasında meydana geldi. Aracı ile tarlasından gelen İdris Dursak köpek sürüsünün eşeğe saldırdığını görünce aracını durdurdu. O anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Köpekler de yere yatan eşeğe saldırdı. Dursak, bağırarak köpekleri, eşeğin yanından uzaklaştırdı. Dursak, kanlar içinde kalan eşeği kurtararak köylülere teslim etti.

Kaynak: DHA