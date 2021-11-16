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Aksaray'da çiftçi, köpeklerin saldırdığı eşeği böyle kurtardı

Çiftçi, kanlar içinde kalan eşeği kurtararak köylülere teslim etti

16 Kasım 2021 15:16

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir çiftçi, sokak köpeklerinin saldırdığı eşeği kurtardı. Çiftçi İdris Dursak, eşeği köylülere teslim etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Eskil İlçesi Çulfa yaylasında meydana geldi. Aracı ile tarlasından gelen İdris Dursak köpek sürüsünün eşeğe saldırdığını görünce aracını durdurdu. O anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Köpekler de yere yatan eşeğe saldırdı. Dursak, bağırarak köpekleri, eşeğin yanından uzaklaştırdı. Dursak, kanlar içinde kalan eşeği kurtararak köylülere teslim etti.

Kaynak: DHA

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