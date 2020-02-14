Aksaray'da bir genç çöken müştemilatta göçük altında kaldı

Aksaray’da Muhammet Eroğlu(22), kardeşi Serkan Eroğlu(10) ile birlikte kullanılmayan harabe müştemilata girdi. Burada kardeşi ile oynayan genç, müştemilatın çökmesi ile göçük altında kaldı.

Göçükten şans eseri kurtulan Serkan Eroğlu durumu hemen çevrede bulunan vatandaşlara bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri ve vatandaşlar Muhammet Eroğlu'nu da göçük altından çıkardı.

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.