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Akrobasi bisikletçileri pist istiyor

21 Kasım 2018 19:50

Adana'da bisiklet akrobasisi yapan gençler, bu sporu daha güvenli şekilde yapmak ve geliştirmek için bir akrobasi pistine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Endless BMX Bisiklet Grubu adına konuşan Mücahit Öztop, kente bir akrobasi pisti yapılması için belediyelerden destek beklediklerini belirtti. Öztop, Biz bu sporu sürekli yapıyoruz, bunu geliştirmenin peşindeyiz ve daha iyiye gitmek için çabalıyoruz. Bu sporu sokakta yapmak zorunda kalıyoruz. Akrobatik bisikleti daha iyiye götürmek için alana ihtiyacımız var ve belediyemiz bize bu desteği vermiyor. Bizler bu desteğin sağlanabilmesi için her şeyi yapmaya hazırız? dedi. 10 yıldır akrobatik bisiklet sporu ile uğraştığını belirten Civan Ülbeyi ise kendileri gibi pek çok gencin kötü alışkanlıklar yerine bu spora yönelebileceklerine değinerek şunları söyledi ?Gençler kötü şeylere yönelecekleri yere bu sporla kendilerini aşabilirler. Daha önceden çok fazla sürücülerimiz vardı, alanımız olmadığı için gençler bu spordan mecburen uzaklaşıyorlar. Etraftaki insanların bize bakış açıları da farklı, kötü bakıyorlar bizi yanlış bir şey yapıyoruz gibi görüyorlar. KENT YÖNETİCİLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ Bu sporu geliştirebilecek bir alanın sağlanması ile insanların bu sporu yapanlara bakış açılarının değişebileceğini vurgulayan Ülbeyi ?Bizim alanımız olsa belki o alanda sürsek, insanlar bizim güzel şeyler yaptığımızı görecekler ve bize daha güzel bakacaklar. Kendi çapımızda ufak tefek organizasyonlar yapıp AVM ve okullarda gösterilere çıktık ancak bunun devamını getirebilmek için bir alana ihtiyacımız var. Biz bu bisikletlerin parçalarını yurtdışından getirtiyoruz. Bir çok zorluklara katlanarak bu sporu yapıyoruz. Bu spor konusunda kent yöneticilerinden yardım bekliyoruz? dedi.

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