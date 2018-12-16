AKP'nin Ağrı adayı Savcı Sayan: İngilizce öğreneceğine Kürtçe öğrensin

Yerel seçimlerde MHP ile ittifaka giden iktidar partisi AKP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan, Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net'te Kübra Par'ın konuğu oldu. Savcı Sayan, “Doğu'dan birisi Batı'ya geldiğinde oradaki iletişimi sağlam şekilde sağlayabilsin. Bütün okullarda zorunlu Kürtçe dersi olsun. Çocuklar İngilizce öğreneceğine Kürtçe öğrensin" ifadelerini kullandı. Savcı Sayan, çözüm sürecine ilişkin bir soruya da "Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler sabote etti. Bundan sonra ben olabileceğine inanmıyorum. Birileri bunu sürekli kötü amaçla kullanıyor. Buradaki amaç birlik, beraberlik olmalıydı. PKK bunu sabote etti. Onun dışında daha sağlam yapılar oluşturulabilir" yanıtını verdi.