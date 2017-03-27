AKP'li yöneticinin düğününde dolarlar havada uçuştu

Şanlıurfa'da, AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Sedat Ertürk ile Songül Bucak'ın düğününde davetliler, halay çeken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AKP milletvekilleri ve belediye başkanlarına dolar atma yarışına girdi. AKP Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ertürk ile işadamı Suphi Bucak'ın kızı Songül Bucak, düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Genç çift nikâhın ardından sahneye gelen ilk danslarını yaptı. Düğüne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, AKP milletvekilleri Mahmut Kaçar, Mehmet Akyürek ve Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Genç çiftin nikah merasiminin ardından Bakan Çelik, protokol üyeleriyle birlikte davul-zurna eşliğinde halay çekti. Çelik'in halaya kalkmasını gören salondaki davetliler deste deste dolar atma yarışına girdi. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi