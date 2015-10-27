T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li vatandaş: Bir diktatör de bizden çıksın!

27 Ekim 2015 18:02

Erdoğan’a hayranlığını gizlemeyen bir yurttaş, ‘diktatör’ eleştirilerine karşılık, “Doğru, diktatör. Çıksın devletimizin içinden bir tane de....' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hayranlığını gizlemeyen bir yurttaş, ‘diktatör’ eleştirilerine karşılık, “Doğru, diktatör. Çıksın devletimizin içinden bir tane de. Bir tane Türkiye değil ki, bütün dış devletler de diktatörlük yapıyor. Niye? Yapmasın mı?” dedi. Nefret söylemi içeren provokatif yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Akit gazetesinin internet üzerinden yayın yapan televizyonu Akit TV’nin muhabirine Erdoğan için canını feda edebileceğini söyleyen yurttaş, “Ölür müsünüz onun için?” sorusuna ise, “Aha şimdi şurada beni ipe çeksinler, çekerim ben. Yemin olsun, öyle saklı gizli bir şey yok. Herkesin gönlünde bir şey vardır” karşılığını verdi.

ETİKETLER

erdoğanvatandaşakphaber

Diğer Videolar

85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2020

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

AKP'li Başkan ilk iş olarak makam aracını ve odasını zırhla kaplatmış

Minibüs seyir hâlindeyken okey oynayan şoför tepki topladı

Putin ve Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler 12 yıl sonra yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24