AKP'li vatandaş: Bir diktatör de bizden çıksın!

Erdoğan’a hayranlığını gizlemeyen bir yurttaş, ‘diktatör’ eleştirilerine karşılık, “Doğru, diktatör. Çıksın devletimizin içinden bir tane de....' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hayranlığını gizlemeyen bir yurttaş, ‘diktatör’ eleştirilerine karşılık, “Doğru, diktatör. Çıksın devletimizin içinden bir tane de. Bir tane Türkiye değil ki, bütün dış devletler de diktatörlük yapıyor. Niye? Yapmasın mı?” dedi. Nefret söylemi içeren provokatif yayınlarıyla dikkat çeken Yeni Akit gazetesinin internet üzerinden yayın yapan televizyonu Akit TV’nin muhabirine Erdoğan için canını feda edebileceğini söyleyen yurttaş, “Ölür müsünüz onun için?” sorusuna ise, “Aha şimdi şurada beni ipe çeksinler, çekerim ben. Yemin olsun, öyle saklı gizli bir şey yok. Herkesin gönlünde bir şey vardır” karşılığını verdi.