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AKP'li Ünal'dan Abdullah Gül'e: AK Partili olduğunu düşündüğümüz biri, medya üzerinden konuşması üzücü...

03 Ocak 2018 13:34

Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor?" programının konuğu AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dı. Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Gül arasındaki KHK polemiği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ünal konuşmasında, "Diyorsunuz ki muğlak. Eğer muğlaklığı konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık. Pozisyon alma açısından muğlaklık. Risk alma açısından muğlaklık. O konforlu alanı terk etmeyip, o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz. AK Parti'nin önemli aktörlerinden biri olarak taban Abdullah Gül'ü risk alan bir aktör olarak görmek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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mahir ünalabdullah gülakpkhk polemiği

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