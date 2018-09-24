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AKP'li Ünal: Bu millet, 15 Temmuz'da mermiye kafa attı

24 Eylül 2018 21:16

Kahramanmaraş'ın Kale Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi, törenle açıldı. Okulda düzenlenen açılış törenine Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Törende hitap eden AK Parti'li Ünal, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde verdiği mücadeleye değinerek, "15 Temmuz'un ne anlama geldiğini maalesef dünya, anlamadı. Çin'de bir genç tankların önünde durdu, diye 20 yıl onunla ilgili film çektiler, hikaye anlattılar. Oysa bu millet; 15 Temmuz'da kurşuna kafa attı, F-16'ya levye attı, çıplak ellerle vatanını kurtardı. Bu hikayeleri anlatmalıyız. Çocuklarımızın kalbinde vatan sevgisi filizlensin" diye konuştu.

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