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AKP'li Tuğrul Türkeş 'başkanlık sistemini' böyle eleştirmişti: Akla ziyan bir iş

18 Şubat 2017 14:03

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in AKP'ye katılmadan önce yaptığı 'başkanlık sistemini' eleştirdiği bir konuşması sosyal medyada gündem oldu. AKP'ye katılmadan önce MHP'li Oktay Vural ile canlı yayında anayasa değişikliğini değerlendiren Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 'başkanlık sistemi' için 'akla ziyan bir iş' ifadesini kullandığı görüldü. CNN Türk yayınında konuşan Türkeş'in, "Ben burada daha fazla güç kullanmak istiyorum bana bir anayasa kılıfı verin. Onun haricinde niye başkanlık sistemine ihtiyacımız var Allah aşkına. Kendilerini iktidara getiren sistemi değiştirmek istiyorlar. Akla ziyan bir iş" ifadesini kullandığı görülüyor. İşte o sözler...

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