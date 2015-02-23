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AKP'li seçmen Resmi Gazete'yi yalanladı: İnanmayın bunlara, hükümetimiz mükemmel!

23 Şubat 2015 14:56

Kanal D Ana Haber'de yayınlanan bir röportaj AKP'nin aldığı oyun sırrını gözler önüne serdi. Muhabir AKP'nin SGK ile ilgili aldığı karara vatandaşı bir türlü ikna edemedi.Kanal D haber muhabiri SGK'nın bu kararıyla ilgili sokakta vatandaşların yorumunu sordu. Ancak bir vatandaşı bu kararın alındığına bir türlü ikna edemedi. "Bazı kalemleri artık ödememeye başlamış SGK" diyen muhabir "Ödüyor. Yalan bunlar inanma" diye cevap aldı. Muhabir "Pazartesi günü resmi gazetede yayınlandı ama" deyince vatandaş "yalan bunlar inanma. Devlet mükemmel bir şekilde çalışıyor" dedi. Muhabir "ama Resmi Gazete devletin gazetesi" deyince de yine "O gazetelere inanma" diye yanıt aldı.

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