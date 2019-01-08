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AKP'li Salih Cora'dan HDP'li vekile yumruk!

08 Ocak 2019 17:59

HDP Mardin Milletvekili ve Avrupa Süryaniler Birliği Türkiye Sorumlusu Tuma Çelik, partisinin Meclis'teki grup toplantısı sonrası AKP'nin Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın saldırısına uğradı. Saldırı hadisesi, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Meclis'teki grup toplantısı sonrası geçiş koridorlarının kapatılması üzerine gerçekleşti. Korumalar geçişleri engellerken bazı vekiller buna tepki gösterdi. Bu kargaşada ise AKP'li Cora, HDP'nin Süryani vekili Çelik'e saldırdı. Kaynak: (Gazete Karınca)

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