AKP'li Sağlık Komisyonu Başkanı'ndan başhekimlere: Bunlar sopalık

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız'ın TRT'de katıldığı bir programda başhekimler için “bunlar sopalık” ifadelerini kullandı. Daha önce gündeme gelen Sağlık Bakanlığı'nın acil olmayan durumlar dışında ameliyat yapılmaması konusunda genelgeyi sorarak “Böyle bir tasarruf var mı?" diye sordu. Bu soru üzerine Yediyıldız, “Hastanede ağır ameliyatlar yapmayın diye resmi yazı yazmışlar servislere böyle birkaç tane belge var. Bunlar aklı evvel bir takım başhekimler aslında onlar tabiri mazur görün, sopalıkta ama maalesef öyle bir şey yok.” yanıtını verdi. O anları Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, sosyal medya hesabından paylaştı ve “Devletin televizyonunda, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın konuşulduğu programda, iktidarın Sağlık Komisyonu Başkanı başhekimler için ‘bunlar sopalık' diyor! AKP'nin sağlıkta şiddeti çözme derdi yok, bu teklif ‘sağlıksız' demiştik. Bu sözler skandalın katmerlisidir!” yorumunu yaptı. Kaynak: (OdaTV)