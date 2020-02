AKP'li Özhaseki'den Trump'a: Adamın her tarafı ayrı oynuyor

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'a gönderme yaparak ''Adamın her yanı oynuyor. Herkese savaş ilan ediyor. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim ' dedi Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'a da göndermede bulunup ' Amerika'nın gerçek yüzünün ortaya çıkması hepimizi sevindiriyor. Son seçimde başlarına bir adam geldi. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim. Adamın her tarafı oynuyor. Savaşmadığı ülke yok. Herkesle savaşıyor. Çin'e, Rusya'ya laf atıyor. Kore'den vazgeçiyor Afrika ülkelerine dönüyor. Adam ülkemizdeki papaz gibi görüyor. O papaz Güneydoğu'da PKK'lılarla bölücü örgütün işaretini yapıyor. Suç işliyor. Madem bu papaz bu kadar kıymetli otursun ülkesinde yani Amerika''dakileri irşat etsin, orada otursun. Burada işi ne ? Bakın bu sayede ABD'yi daha iyi tanıdık. PKK'ya yani can düşmanımıza binlerce TIR silah verin, FETÖ'yü yıllarca besleyip, Türkiye'de darbe yaptırmak istediniz bunlar dostluğa yakışıyor mu ? Emredip, hazır ola geç diyeceğiniz bir Türkiye yok karşınızda. Geçti o günler. Eşit, onurlu, bağımsız bir milletiz. Yapılan ekonomik saldırıyı bayrağımıza, ezanımıza saldırı kabul ediyoruz'' dedi.