T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Özhaseki'den Trump'a: Adamın her tarafı ayrı oynuyor

20 Ağustos 2018 19:46

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'a gönderme yaparak ''Adamın her yanı oynuyor. Herkese savaş ilan ediyor. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim ' dedi Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'a da göndermede bulunup ' Amerika'nın gerçek yüzünün ortaya çıkması hepimizi sevindiriyor. Son seçimde başlarına bir adam geldi. Ağzı oynuyor, yüzü oynuyor. Saçı bir taraftan uçuyor, kulağı bir tarafa gidiyor. Buna bizim Türk milleti başka türlü söyler ama benim dilim ve terbiyem müsaade etmediği için ondan bahsetmeyeyim. Adamın her tarafı oynuyor. Savaşmadığı ülke yok. Herkesle savaşıyor. Çin'e, Rusya'ya laf atıyor. Kore'den vazgeçiyor Afrika ülkelerine dönüyor. Adam ülkemizdeki papaz gibi görüyor. O papaz Güneydoğu'da PKK'lılarla bölücü örgütün işaretini yapıyor. Suç işliyor. Madem bu papaz bu kadar kıymetli otursun ülkesinde yani Amerika''dakileri irşat etsin, orada otursun. Burada işi ne ? Bakın bu sayede ABD'yi daha iyi tanıdık. PKK'ya yani can düşmanımıza binlerce TIR silah verin, FETÖ'yü yıllarca besleyip, Türkiye'de darbe yaptırmak istediniz bunlar dostluğa yakışıyor mu ? Emredip, hazır ola geç diyeceğiniz bir Türkiye yok karşınızda. Geçti o günler. Eşit, onurlu, bağımsız bir milletiz. Yapılan ekonomik saldırıyı bayrağımıza, ezanımıza saldırı kabul ediyoruz'' dedi.

ETİKETLER

akpturmpözhasekiadamın her tarafı oynuyorabdtepkihakareterdoğantürkiyecemaatbrunson

Diğer Videolar

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İngitlere'de Ciara fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Financial Times: Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa Türkiye'nin milli geliri artacak...

Naci Bostancı özür diledi; AKP grubu, kendi grup başkanını alkışlamadı...

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker’in...

Mahfi Eğilmez yazdı: Dolar kuru niçin yükseliyor?...

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24