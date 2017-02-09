AKP’li Özdağ'dan akademideki ihraçlara peygamberli savunma

686 sayılı kararname ile 330 akademisyenin üniversitelerden uzaklaştırılmasının yankıları sürüyor. Meclis'te konuşan AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, “Peygamberler de hata yapmıştır” dedi. Özdağ, akademisyen ihraçları için, “Elbette ki yanlışlıklar vardır, layüsel olan sadece ve sadece Allah’tır. Allah’ın haricinde herkes hata yapar, peygamberler de hata yapmışlardır, hatalarına “zelle” ifadesi kullanılmıştır. Bu hatalara, önemli olan, bilinçli mi yapılıyor, bilinçsiz mi yapılıyor diye bakmak lazım” dedi.