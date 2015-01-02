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AKP'li Metiner'den 'torpil' cevabı: Ayet diyor ki; akrabalarını koru kolla!

02 Ocak 2015 15:25

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, "AKP'li bakan ve vekil yakınlarının KPSS'siz torpille üst düzey devlet kadrolarına atandığı" yolundaki iddialarını, "Biz inançlı insanlarız değil mi; Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede 'akrabalarını koru kolla' ayeti okunur" sözleri ile savundu. Bundan yaklaşık iki ay önce Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV'de Mustafa Aloğlu'nun hazırlayıp sunduğu "Aloğlu ile Bakış Açısı" programına katılan AKP'li Metiner, sunucunun "O zaman siz bu ayet doğrultusunda mı torpil yapıyorsunuz?" sorusuna bir süre sessiz kaldıktan sonra "Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim" yanıtını verdi. Metiner'e dayısının oğlunun Sincik'e Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasının sorulması üzerine, atamayı kendisinin değil valiliğin yaptığını söyledi.

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