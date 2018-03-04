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AKP'li Mehdi Eker: Birinci Dünya Savaşı bitmedi

04 Mart 2018 16:39

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmediğini, bölgede süren karışıklığın da bu durumdan ileri geldiğini söyledi. CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile 'Hafta Sonu' programına konuk olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, gündemdeki sıcak gelişmeleri ilginç bir iddia ile değerlendirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın halen bitmediğini söyleyen Eker, bölgede süren karışıklığın da bu durumdan ileri geldiğini belirtti. Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile Ortadoğu'ya hükmetmek isteyen dış güçlere gücünü gösterdiğini ifade eden Eker, "Bu operasyon Türkiye'yi de bölmek isteyenlere bir karşı çıkıştır" dedi.

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