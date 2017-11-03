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AKP'li Mahir Ünal: Cumhuriyet de bizim, Atatürk de bizim

03 Kasım 2017 18:07

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, ''Cumhuriyet de Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir'' dedi. Ünal, “Bizim laiklikle, Cumhuriyet’le Atatürk’le ilgili duruşumuz nettir. Bizim Mustafa Kemal Atatürk’le hiç sorunumuz olmadı” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın belediye başkanlarının istifasını istemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Ünal, “Bizde herkes neferdir; kimse kendisini belediye başkanı veya milletvekili diye tanımlamaz” diye konuştu. Mahir Ünal, perşembe akşamları Habertürk TV’de ekranlara gelen Kübra Par’ın hazırlayıp sunduğu ‘Açık ve Net’ programına konuk oldu. Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ söylemiyle başlattığı AKP’li belediyelerdeki istifa sürecinden ‘Atatürkçülük’ tartışmalarına; 2019 seçiminden tutuklu gazetecilerin durumuna kadar gündeme ilişkin birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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