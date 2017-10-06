T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li kadın üyeye "Ahlaklı olun" diyen Çanakkale Belediye Başkanı: Beni taciz etti

06 Ekim 2017 17:32

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili avukat Tülay Ömercioğlu'na yönelik tepki gören tavrının nedenini, "Beni taciz etti" diyerek açıkladı. Çanakkale Belediyesi'nin Belediye Meclisi toplantısında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, AKP Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na yönelik takındığı tavır, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gökhan, Belediye Meclisi toplantısında Ömercioğlu'na "Kesin, konuyu kapat, biraz ahlaklı olun. Konuşma, otur yerine" diyerek gösterdiği tepki, özellikle iktidara yakın medyada geniş yankı buldu. 'KENDİSİ ISRAR ETTİ' Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, toplantıda neler yaşandığını anlattı. Gökhan, şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu söz alarak, Çanakkale'de CHP'nin il ve ilçe örgüt seçimlerini Belediye Meclisi'ne taşımaya çalıştı. Kendisinden rica ettim. Bu konuyu Belediye Meclisi'ne taşımamasını söyledim. Eğer bu konuyla ilgili bir eleştiriniz varsa partinizde yapın dedim. Kendisi ısrarla o konuyu gündeme taşımaya taşıdı. Konunun Çanakkale halkını ve kendisini ilgilendirmediğini söyledim."

ETİKETLER

AKP&#39;li kadın üyeye &#34;Ahlaklı olun&#34; diyen Çanakkale Belediye Başkanı: Beni taciz etti

Diğer Videolar

Elazığ depreminin sesi

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

Yerini telefonla bildirmişti; enkaz altından 13 saat sonra çıkarıldı

Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Enkaz altındaki vatandaşın çığlığı 112'ye böyle yansıdı: Nefes alamıyorum

Prof. Dr. Naci Görür, 3 ay önce nokta atışı yapmış ve uyarmış: Elazığ-Sivrice Gölü çevresi riskli, çalışmalar gerekiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24