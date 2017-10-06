AKP'li kadın üyeye "Ahlaklı olun" diyen Çanakkale Belediye Başkanı: Beni taciz etti

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili avukat Tülay Ömercioğlu'na yönelik tepki gören tavrının nedenini, "Beni taciz etti" diyerek açıkladı. Çanakkale Belediyesi'nin Belediye Meclisi toplantısında, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, AKP Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu'na yönelik takındığı tavır, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gökhan, Belediye Meclisi toplantısında Ömercioğlu'na "Kesin, konuyu kapat, biraz ahlaklı olun. Konuşma, otur yerine" diyerek gösterdiği tepki, özellikle iktidara yakın medyada geniş yankı buldu. 'KENDİSİ ISRAR ETTİ' Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olarak, toplantıda neler yaşandığını anlattı. Gökhan, şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu söz alarak, Çanakkale'de CHP'nin il ve ilçe örgüt seçimlerini Belediye Meclisi'ne taşımaya çalıştı. Kendisinden rica ettim. Bu konuyu Belediye Meclisi'ne taşımamasını söyledim. Eğer bu konuyla ilgili bir eleştiriniz varsa partinizde yapın dedim. Kendisi ısrarla o konuyu gündeme taşımaya taşıdı. Konunun Çanakkale halkını ve kendisini ilgilendirmediğini söyledim."