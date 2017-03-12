AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı: 1923'te darbe yapıp, Cumhuriyeti kurdular!

İstanbul'un AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı, referandum panelinde tepki çeken sözler sarf etti. "Siz dik durun, içinizden 'hayır' çıkartmayın" diyen AKP'li Başkan Necmi Kadıoğlu "Bizim milletimiz tarihte hiç satıcı olmadı ya ki Abdülaziz'e kadar. Sonra içimize kanı bozuk, sütü bozuklar sızdı. Padişahlarımızı alaşağı ettiler, yıktılar." Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "10 yılda Osmanlı'yı tarumar ettiler, yıktılar. 1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu. İçinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hayır gelmiyor. Bu milleti, millet yapan değerlere saldırmaya başladılar. Kuran'a, ezana..." Kadıoğlu, "1950'de tekrar millet kükredi" derken sonrasında "Yeni darbeler oldu Amerika izin vermedi" ifadesini de kullandı. Kadıoğlu'nun bu sözleri sarfettiği anları, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel de Twitter hesabından, "AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan skandal sözler" başlığıyla paylaşarak, tepki gösterdi.