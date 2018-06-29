T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Elitaş açıkladı; OHAL bir kez daha uzatılmayacak

29 Haziran 2018 19:45

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, OHAL ile ilgili olarak şunları söyledi: "Eğer hükümet 18 Temmuz'dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere göndermezse, Meclis'in bunu kendiliğinden uzatma yetkisi yok. Bu istek, talep ve irade hükümette. Hükümet 18 Temmuz'dan önce böyle bir istemde bulunursa son karar Meclis'te tabii ki. Gözüken o ki, sayın Cumhurbaşkanımızın OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir iradesi olmadığıyla ilgili. OHAL'i uzatma tezkeresi TBMM'ye gelmeyecek."

ETİKETLER

ohalakpuzatmaelitaş

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi...

'Bana tecavüz eden kişi videoyu porno sitesine yükledi, yayından kaldırtmam...

"Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti...

Pegasus, CNN Türk'e kazayı yorumlayan eski savaş pilotunu işten çıkardı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

"'Reis' dizisi reyting kaybediyor; 'İmam'ın oğlu' yükselişte!"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24