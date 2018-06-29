AKP'li Elitaş açıkladı; OHAL bir kez daha uzatılmayacak

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, OHAL ile ilgili olarak şunları söyledi: "Eğer hükümet 18 Temmuz'dan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) OHAL'in uzatılmasıyla ilgili tezkere göndermezse, Meclis'in bunu kendiliğinden uzatma yetkisi yok. Bu istek, talep ve irade hükümette. Hükümet 18 Temmuz'dan önce böyle bir istemde bulunursa son karar Meclis'te tabii ki. Gözüken o ki, sayın Cumhurbaşkanımızın OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir iradesi olmadığıyla ilgili. OHAL'i uzatma tezkeresi TBMM'ye gelmeyecek."