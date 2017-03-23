T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Çamlı, Kılıçdaroğlu'na kızdı: Araba üretemiyoruz, utanmıyor musun?

23 Mart 2017 02:47

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın Ülke TV’de Mustafa Yıldız isimli sunucuya konuk olduğu bir program, sosyal medyada gündem oldu. Çamlı, canlı yayınlanan programda Almanya-Türkiye kıyaslaması yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Daha araba yapamadık. Utanmıyor muyuz, sıkılmıyor muyuz?” diye sordu. 15 yıldır iktidarda olan AKP’nin İstanbul vekili olan Çamlı, "Münih’te, Köln’de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da İstanbul’da yaşayan Hasan bin 500-2 bin liralık iş buldu mu göbek atıyor” eleştirisini de Kılıçdaroğlu’na yöneltti. Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında 'Yeliz' tartışmasıyla da gündeme gelmişti.

ETİKETLER

ahmet hamdi çamlıkılıçdaroğluaraba

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24