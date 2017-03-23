AKP'li Çamlı, Kılıçdaroğlu'na kızdı: Araba üretemiyoruz, utanmıyor musun?

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’nın Ülke TV’de Mustafa Yıldız isimli sunucuya konuk olduğu bir program, sosyal medyada gündem oldu. Çamlı, canlı yayınlanan programda Almanya-Türkiye kıyaslaması yaparken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Daha araba yapamadık. Utanmıyor muyuz, sıkılmıyor muyuz?” diye sordu. 15 yıldır iktidarda olan AKP’nin İstanbul vekili olan Çamlı, "Münih’te, Köln’de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da İstanbul’da yaşayan Hasan bin 500-2 bin liralık iş buldu mu göbek atıyor” eleştirisini de Kılıçdaroğlu’na yöneltti. Çamlı, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında 'Yeliz' tartışmasıyla da gündeme gelmişti.