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AKP'li Burhan Kuzu: Çok girme o konulara; Meclis Başkanlığı falan dedik, nasip olmadı

16 Ocak 2018 18:13

CNN TÜRK'te başkanlık sistemi ve 2019 seçimlerinin tartışıldığı Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu olan Burhan Kuzu'ya programın diğer konukları "Burhan Kuzu neden Adalet Bakanı olamadı?" sorusunu yöneltti. Avukat Hüseyin Ersöz'ün, "Hocam mesela Adalet Bakanı olsa ne güzel olurdu, başkanlık sistemi olunca mesela hocam Adalet Bakanı olacak mı?" demesiyle esprili diyaloglar yaşandı. Burhan Kuzu, Ersöz'ün bu sözlerine gülerek, "Çok girme o konulara, bak o işlere girme akşam akşam" diye karşılık verdi. Stüdyodaki konukların gülüşmelerine neden olan diyaloga "Yarayı deşme" diye katılan Elfin Tataroğlu da "15 yıldır uçan kuş bakan oldu, bir tek siz olmadınız" dedi. Ahmet Hakan'ın "Sanki hepiniz de hocamı Adalet Bakanı olarak görmek istiyormuşsunuz gibi..." yorumunda bulunduğu konuya ilişkin Burhan Kuzu da, "Ben bakanlık falan hiçbir zaman istemedim, Meclis Başkanı falan dedik, o da nasip değilmiş" diye yanıt verdi.

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