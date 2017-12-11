AKP'li başkanın akrabası pompalı tüfekle ateş ederek ağaçları devirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun amcasının oğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nda koordinatör olarak çalışan Abdulkadir Karaosmanoğlu pompalı tüfekle art arda ateş ederek ağaçları devirdi. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun amcasının oğlu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'nda koordinatör olarak çalışan Abdulkadir Karaosmanoğlu pompalı tüfekle art arda ateş ederek ağacları devirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Abdulkadir Karaosmanoğlu pompalı tüfekle ince gövdeli bir ağaca ateş ederek ağacı devirirken görüntüleri çeken kişi ise, "Kesim motoru olmadan harika gidiyor" diyerek destek verdi. Bir başka görüntüde ise Abdulkadir Karaosmanoğlu yine aynı yerde ateş ederek bir ağacı daha deviriyor. Karaosmanoğlu, görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine yayınladığı videoları sildi. Kaynak: BirGün