AKP'li başkandan gazeteciye: Yürü ense tıraşını görelim, terbiyesiz, utanmaz herif!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Ahmet Edip Uğur, kendisine FETÖ'yle ilgili soru soran gazeteciyi salondan kovdu. AKP'li Uğur, yerel basında hakkında çıkan iddialara yanıt vermek için basın toplantısı düzenledi. Balıkesir Postası’nın yayımladığı videoya göre; gazetecilerin kentteki imar ve belediye danışmanlarıyla ilgili sorulara yanıt veren Başkan Uğur, kendisine 17 Aralık sürecinden sonra Gülen Cemaati’yle ilgili sözlerini hatırlatan gazeteci Osman Yurdusev’i ise salondan çıkarttı. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı olan AKP’li Başkan Uğur, “Yürü ense tıraşını görelim, bak tıraş da olmamışsın. Ne kabadayılığı yapacağım ulan! Alın bunu dışarı, terbiyesiz, utanmaz herif!” ifadelerini de kullandı.