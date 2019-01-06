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AKP'li başkan: MHP'yi kendi içimizde minimize ettik

06 Ocak 2019 10:50

AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart seçimlerine gidilen MHP hakkındaki açıklamaları gündem oldu. AKP Bingöl İl Başkanlığı Binası'nda partililere ve yerel basına hitap eden Güler şunları söyledi: "AKP'nin MHP ile imtihanı söz konusu değildir. Zaten AKP MHP'yi kendi içinde minimize etmiş kendi içinde. Eski MHP'likten de çıktı o haşin faşizan söylemlerden geliş. Şu anda AKP'nin tüm projelerine destek veren. AKP'yi uluslararası arenada savunan dış politikamızı destekleyen bir parti ve bu partinin Türkiye iddiası yok. İktidar olma şansı var mı MHP'nin? Yok. Cumhurbaşkanı devlet başkanı seçme şansı var mı? Yok. Peki MHP sana destek veriyor, destek verme deme şansın var mı? O da yok."

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