AKP’li başkan: “Hayır” diyen şerefsizdir

Gaziantep’te AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu vermeyecek çalışanlarını açıkça işten atmakla tehdit etti, ‘Hayır’ oyu kullanacakları da “terörist” ilan etti. “Düziçi Evet diyor” buluşmasında konuşan Namlı, “Hiç kimse AK Partili milletvekillerini belediye başkanlarını ilçe başkanlarını aldattığını zannetmesin. Aldatan aldatılan siz olursunuz” diyerek tehdit savururken, “Hem ekmeğini yiyip hem hastaneye gidip ondan sonra da ‘Hayır’cıyım demek şerefsizliktir” diye de hakaret etti.