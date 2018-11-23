AKP'li başkan adayı: İhalelerde yandaşlarımızı destekleyeceğiz!

AKP İpekyolu Belediye Başkan aday adayı Cafer Karakoç, iş ilişkisi ve ihaleler konumunda yandaşları destekleyeceklerini belirterek, "Benim partime kim oy vermişse, kim sandık başında koşturmuşsa ilk önce onu alacağım. Vallahi benim babam benim partimden olmasa onu bile tanımam” diye konuştu. Van'da yerel gazete sahibi olan Cafer Karakoç, konuşmasında şunları söyledi: “Zaten Türkiye'nin genelini hepimiz görüyoruz. 20 yıla yakındır Ak Parti iktidarı. Neler yapıldığının hepsi bellidir. Vallahi hepimiz hoşnutuz. Biz yeniden başlayalım teşkilat olarak. İş konumunda, iş ilişkisi konumunda, ihaleler konumunda yandaşlarımızı destekleyeceğiz. Ben valiye, bakana, milletvekiline hepsine demişim. Benim partime kim oy vermişse, kim sandık başında koşturmuşsa ilk önce onu alacağım. Vallahi benim babam benim partimden olmasa onu bile tanımam.”