AKP'li Balıkesir Belediye Başkanının istifasını gözyaşları içinde açıkladığı o an...

Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul, Ankara, Bursa, Niğde ve Nevşehir'den sonra istifasını beklediği 6'ncı belediye başkanıydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifa edeceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği isimlerden biri olan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014'ten bu yana sürdürdüğü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını, Erdoğan'ın talebiyle verdiğini vurgulayan Uğur, "Üzgünüm, kırgınım" dedi. Edip Uğur ayrıca, kurulduğu 2002 yılından bu yana içerisinde bulunduğu AKP ile de yola devam edemeyeceğini belirtti. Açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayan Uğur, sözlerine şöyle devam etti: "Yolsuzluğumuz yok, hırsızlığımız yok, FETÖ bağlantımız yok. Buna rağmen aileme ulaşan müdahaleler var. Bu katlanılabilir bir durum olmanın dışına çıktı. Bu nedenle AK Parti'de görev yapmam imkânsız hâle geldi. Külli iradeye cüzzi irademle teslim oluyorum."