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AKP'li Ahmet Çamlı: Ha bu gâvurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta

03 Temmuz 2018 21:52

AKP'den İstanbul Milletvekili seçilen ve bir dönem önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi olan Ahmet Hamdi Çamlı, Perpa ziyareti sırasında basına açıklama yaptı. Çamlı konuşmasının bir kısmında, matematik ve uzay bilimlerini İslam Medeniyeti'nin icat ettiğini ve bu bilimlerin olmaması halinde bakkal hesabı dahi yapılamayacağını ifade etti. Çamlı, “Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump'a New York'ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı” açıklamalarında bulundu. Kaynak: (Odatv)

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