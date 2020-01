AKP'den aday olan Uğur Işılak 2012: Her kadının içinde bir erkeğe köle olma isteği vardır!

AKP İstanbul 3.bölgeden 9.sırada aday gösterilen Uğur Işılak, "Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak vardır." dedi. 2012 yılında Ülke TV'de yayınlanan Sıra Dışı Programı'na konuk olan Işılak, tartışmaya yol açan açıklamaları tekrar gündeme geldi. Işılak, o gün programda şunları söylemişti: "Her feministin gönlünde bir kocaya meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Her kadının içinde fıtri olarak bu var. Bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Kadının tabiatı bağlanmaktır, ait olmaktır. Erkeğinki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz, sahip olur. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor; ben sahip olurum, sen ait olursun."