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AKP'de kongre 'karıştı': Belediye başkanı, valiye 'hakaret etti; divan başkanı susturdu!

25 Eylül 2017 14:49

Balıkesir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ahmet Edip Uğur, AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'yı hedef alınca AKP kongresi karıştı. Balıkesir Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ahmet Edip Uğur, AKP kongresinde, AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'ya "Yalan söyleyerek, iftira ederek bir yere varamazsın" sözlerini söyledi. Odatv'de yer alan habere göre, AKP'nin Balıkesir kongresinde yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüleri CHP Milletvekili Tuncay Özkan Twitter hesabından paylaştı. CHP'li Özkan, "AKP çatırdıyor! Kongrede Balıkesir B.B.B. Edip Uğur, AKP'li vekil Kırcı'ya hakaret edince,divan başkanı tarafından susturuldu. Salon karıştı" mesajıyla görüntüleri yayımladı.

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