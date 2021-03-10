AKP’ye oy verdiğini söyleyen çiftçi: Tayyipçiyim ama memnun değilim

HDP'li vekilller, 'Herkes İçin Adalet Kampanyası' kapsamında devam eden 'İş ve Aş Buluşmalarının' dördüncüsünü Mersin'de gerçekleştirdi. 10-11-12 Mart tarihlerinde Mersin’de halkla, üreticiyle, esnafla, sivil toplum temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirecek olan HDP heyeti, Tarsus’ta bulunan hal esnafını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında halde bulunan üretici ve hal esnafı, ekonomik krizden, yüksek girdi maliyetlerinden, üretemediklerinden ve satamadıklarından şikâyet etti, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi.

Vekillere, AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir çiftçi, “Tayyipçiyim ama memnun değilim. Çiftçi perişan, Çiftçi bitti mi Türkiye olmaz.” dedi.

Hal esnafı, çiftçi, bu sene yeşilliğin para etmediğini, çiftçinin üretemediğini söyledi.