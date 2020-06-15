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"AKP'ye 3 kere oy verdim" diyen vatandaş: Herkes perişan, 'Allah Allah' diye soyuyorlar; yüzümü de görsünler, korkudan kimse konuşamıyor

15 Haziran 2020 14:57

YOL TV'nin AKP'nin İstanbul'da en yüksek oyu aldığı Sultanbeyli'de gerçekleştirdiği 'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' sorulu sokak röportajında konuşan ve 'AKP'ye ailecek 3 kere oy verdik' diyen bir vatandaş, "Oyumu tabii ki CHP'ye veririm. Cumhurbaşkanımıza saygı duyuyorum ama duymasam da olur. Memleketin hâli ortada. Herkes aç, sefil perişan gidiyor çünkü. 'Allah Allah' diyerek soyuyorlar" dedi. 

"Artık yetti buraya kadar. Geçinebiliyorsa kendisi geçinsin beyefendi" diyen vatandaş, "Yüzümü de açayım görsün. Korkudan kimse konuşamıyor. Gittikçe insanları fakirleştirdiler. İşçiyi, esnafıi vatandaşı memnun etsin. Hep yandaşlarına vermesin. Damat çıksın da bir manavdaki fiyatlara baksın. Görsün bakalım. Sonra 'ekonomi yükseliyor' diyorlar. Külahıma anlatsınlar" diye konuştu. 

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