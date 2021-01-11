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AKP ve CHP'li vekillerden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

"Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü"

11 Ocak 2021 09:52

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Gaziantep FK’nın teknik direktörü Marius Sumudica’yı eleştirirken kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Marmara Roman Dernekleri Federasyonu'nun Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi. 

Marmara Roman Dernekleri Federasyonu  Başkanı Sinan Karaca, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Toroğlu'nu kınadıklarını belirtirken "Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü" dedi. Bu durumun değişmesi için Cumhurbaşkanı ve siyasi partilere tepki gösterme çağrısı yapan Karaca, "Kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Elimizden geldiği kadar sesimizi yükselteceğiz, olayı takip edeceğiz" vurgusu yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da  Erman Toroğlu'nun Romanlara karşı yapmış olduğu hakaret ve aşağılayıcı ifadelerle ilgili, Roman Sivil Toplum Örgütlerinin öncülüğünde suç duyusunda bulunacağını söyledi. 
 
Purçu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ak Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve birçok milletvekilinin de katılımıyla 11.01.2021 Pazartesi günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde saat 11.00'de suç duyurusunda bulunulacak ve saat 13.00'de ise pandemi kurallarına uyularak basın açıklaması yapılacaktır. Bu yapılan faşist davranışa karşı; tüm basın mensuplarını ve duyarlı vatandaslarımızı basın açıklamamıza bekleriz" dedi. 

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