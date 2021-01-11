AKP ve CHP'li vekillerden Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Gaziantep FK’nın teknik direktörü Marius Sumudica’yı eleştirirken kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve Marmara Roman Dernekleri Federasyonu'nun Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Toroğlu'nu kınadıklarını belirtirken "Yıllardır yaptığımız çalışmaların şu an hiçe sayıldığını görmek bizi gerçekten çok üzdü" dedi. Bu durumun değişmesi için Cumhurbaşkanı ve siyasi partilere tepki gösterme çağrısı yapan Karaca, "Kimse sessiz kalmamızı beklemesin. Elimizden geldiği kadar sesimizi yükselteceğiz, olayı takip edeceğiz" vurgusu yaptı.