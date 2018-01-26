AKP sözcüsü Ünal'dan CHP'ye: ÖSO'yu terörist gibi göstermeye çalışıyorlar

AKP'li Ünal, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ünal'ın ifadeleri şöyle: "CHP çok tehlikeli bir şey yapmakta. FETÖ meselesinde yapmaya devam ettiği gibi CHP'li yetkililer Suriye halkının 7 yıllık mücadelesine hakaret eder gibi, hem siyasi hem askeri kanadına hakaret eder gibi, ÖSO'yu terörist gibi göstermek bir söylem başlattı. CHP ısrarla Türkiye'yi ve sahadaki müttefiklerini DEAŞ ile aynı çerçevede göstermeye ve uluslararası alana dönük bir dille söylem kullanmaya devam ediyor" dedi.