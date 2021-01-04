AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in dili sürçtü: Türkiye, DEAŞ ve PKK ile mücadele eden yegâne terör örgütüdür!

Partisinin MYK Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in dili sürçünce "Türkiye, DEAŞ ve PKK ile mücadele eden yegâne terör örgütüdür" dedi.

Çelik konuşmasında terörler mücadele bağlamında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye terörle mücadelede 2020'de terör örgütlerine göz açtırmadı. DEAŞ karşısında Türkiye başarıyı tek başına ve sahada gerçekleştirmiştir. Birileri PKK'ya destek için bahane ararken Türkiye terörle mücadele eden yegane terör örgütüdür. Türkiye, 2020 yılında güçlü bir terörle mücadelenin nasıl verileceğini göstermiştir. Müttefiklerimizden bazıları terör örgütlerine kamyonlarla dolu silahları vermeye devam etmiştir."