AKP’nin meclis grup başkanı Tevfik Göksu'nun seçimlerden önce verdiği 'cemevi yapacağım' vaadinin

İBB meclisinde cemevlerinin ibadethane sayılması ile ilgili teklifi MHP ile birlikte reddeden AKP’nin meclis grup başkanı Tevfik Göksu’nun yerel seçimlerde cemevlerine yönelik vaad verdiği ortaya çıktı.

31 Mart seçimleri sırasında yaptığı bir mitingde konuşan Göksu, Esenler'de kendisinden cemevi için yer istendiğini belirterek, "Arkadaşların benden istedikleri sadece cemevi yeri verilmesiydi. Ben de dedim ki arkadaşlara 'Ben sizi 10 yıl beklettim bugün size sadece yer vermek olmaz ben cemevini yapıp vereceğim' dedim" diye konuşmuştu.

Mehmet Tevfik Göksu, Perşembe günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında CHP grubunca verilen cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması önerisine "Cemevlerine din uzmanları ve hukuçular karar verir" ifadeleriyle karşı çıkarak oylamada red oyu kullanmıştı.