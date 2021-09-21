AKP'nin kuruluş metnini yazan isim "pişmanım" dedi: Onlar benim hayallerimmiş, partinin değilmiş

AKP'nin kuruluş sürecinde Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarı olarak çalışan Ali Murat Güven, Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 günü partiyi duyururken yaptığı konuşmayı yazdığını belirterek pişmanlığını dile getirdi. Yazdığı metnin hiç dokunulmadan okunduğunu söyleyen Güven, "Bugün olsa yazmam. Neden pişmanım, çünkü, onlar benim hayallerimmiş, partinin hayalleri değilmiş" dedi.

TV5’te yayınlanan katıldığı “Düşünme Vakti” programında Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001 günü, partinin kuruluşunu ilan ederken yaptığı 45 dakikalık konuşmanın metni için para talep etmediğini söyleyen Güven, “Yazdığınıza pişman mısınız?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Çok pişmanım tabii ki. Bugün olsa yazmam. Neden pişmanım, çünkü, onlar benim hayallerimmiş, partinin hayalleri değilmiş. İnanmamış, içselleştirmemiş, empati kurmamış. Okumuş, 'Çok güzel, harika yazılmış' demiş. Bire bir kullandı, ben de televizyon başında, İstanbul’da takip ettim. Tek bir kelimeyi bile çıkarmadı, birkaç pekiştirici ekleme yaptı. Hepsini okudu küçük küçük kartonlara bölünmüş olarak. Gözlerim doldu; ama şeye gelince… Mesela ben ne yazmışım? 'Bizim iktidarımıza hiçbir milletvekili, parmak kaldırma makinesine dönüşmeyecektir. Türk demokrasisinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."