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AKP'nin ilçe başkanlığı hesabından tartışma yaratan 'patates' videosu: 'Çöpe gidecekti'

"Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, şu patateslerimiz hep çöpe gidecekti”

12 Nisan 2021 14:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğan ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlandı. AKP’nin Çukurova hesabından paylaşılan ve bir kadının "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Şu patateslerimiz hep çöpe gidecekti” sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada tartışma yarattı. İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy da video için “Utanmadan bir de böyle video hazırlatıyorlar” dedi. 

Erdoğan’ın “Patates ve soğanı ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” açıklamasının ardından, üreticiden alınan patates ve soğanlar ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Niğde ve Nevşehir’den patates yüklenen 10 TIR'dan 4’ü İstanbul’a geldi.

Erdoğan, patates ve soğan üreticilerine destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alım yapılması için talimat vermiş, Ramazan’da 1 milyon 250 bin ton patates ve 300 bin ton soğanın ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacağını söylemişti.

Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte dağıtımın başlamasının ardından, AKP’nin resmi Çukurova hesabından yapılan bir paylaşım tartışma yarattı. 

Paylaşılan videoda, patates üreticisi bir kadının, “Patatesimiz çöpe gidecekti, fakir fukaranın ekmeğini verdi Cumhurbaşkanımız. Patateslerimiz hep çöp idi yoksa. Kimse yüzüne bakmıyordu tüccarlardan. Gelen 1,50 lira verip gidiyordu. Cumhurbaşkanımız imdadımıza yetişti. Allah ondan razı olsun” sözleri duyuluyor.

İyi Partili isimden tepki

AKP Çukurova hesabından yapılan paylaşıma İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy da tepki gösterdi. Aksoy, “Utanmadan bir de AKP Çukurova böyle bir video hazırlatıyor!” ifadelerini kullandı.

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