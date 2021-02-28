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AKP’nin “Eski Türkiye” videosuna Gelecek Partisi’nden videolu cevap: Yeni mi Türkiye?

Gelecek'ten AKP'nin 'Eski Türkiye' videosuna yanıt geldi

28 Şubat 2021 15:50

Gelecek Partisi’nden AKP'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Eski Türkiye' videosuna 28 Şubat’ın yıl dönümünde videolu cevap geldi. Gelecek Partisi tarafından 'Yeni mi Türkiye?' başlığıyla yayımlanan videoda, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eleştirilen geçmiş krizlerde söyledikleri, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in 28 Şubat övgüleri ve Erdoğan ile iktidar hakkındaki ses getiren açıklamalarına yer veriliyor. Bunun yanı sıra, AK Parti tarafından paylaşılan geçmişteki yoksulluk görüntüleri güncel yoksulluk görüntüleri ile, geçmişteki gıda ve ihtiyaç kuyrukları ise günümüzdeki tanzim kuyrukları ile tamamlanıyor.

Video, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Dava benim elimde şimdi. Ben davamı bırakmadım, AK Parti davayı bıraktı. Davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldılar” sözleriyle sonlanıyor.

 

akpgelecekerdoğandavutoğlu28 şubat

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