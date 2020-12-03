AKP Manisa Milletvekili Aydemir, 2017'de kurulan İyi Parti'nin '2013 yılında önerge vermemesini' eleştirdi

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Meclis'te yaptığı konuşmada 2017'de kurulan İyi Parti'nin '2013 Nazdaq Teknoloji Borsası 2013 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 7'sini satın almasıyla ve 2015 yılında Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası 2015 yılında Borsa İstanbul'un hissesini satın almasıyla ilgili önerge vermemesini' eleştirdi.

Uğur Aydemir, şöyle konuştu;

"Benim İyi Partiye sorduğum şu. Nazdak Teknoloji Borsası 2013 yılında Borsa İstanbul'un yüzde 7'sini satın aldı mı? Bir önerge, bir araştırma önergesi, grup önerisi var mı? Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası 2015 yılında Borsa İstanbul'un hissesini satın aldı mı? Grup öneriniz var mı, araştırma önergemiz var mı? Bugüne kadar bir şey var mı? Yok. Hesap belli değil kitap belli değil diyorsunuz. Sattığımız para belli. Varlık Fonu 200 milyon dolara Katar'a sattı. Alış fiyatını sormanız lazım. Kaç paraya aldı diye Avrupa Yatırım Bankası'ndan bu hisseyi. Kaç paraya aldık diye sormamız lazım. Bunu ben de soruyorum TBMM Başkanvekilimize. Bunu Varlık Fonu'na resmi yazıyla sorsunlar. Çünkü gizlilik anlaşması var. Varlık Fonu'nun ne kadar güzel bir iş başardığını milletimiz duysun. Milletimiz gurur duysun. Pandemiye rağmen bu satışı yaptık. Denetime tabii değil diyorsunuz. Varlık Fonu2nun her işlemi denetime tabiidir. Bağımsız Denetçi diye bir kurum var. Bunları herkes biliyor."

İyi Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun Aydemir'e yanıtı ise şöyle oldu;

"2013 yılında İyi Parti TBMM'de değildi"

"2013'ten örnek verdiler. 2013 yılında İyi Parti TBMM'de değildi. Dolayısıyla o satışlarınızla ilgili herhangi bir araştırma ya da soru önergesi verebilme imkanı yakalayamadık. Denetime tabi değildir diyoruz. Devlet denetleme kurulu tarafından denetleniyor diyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu'nu siz atıyorsunuz. Hem yapıyorsunuz hem satıyorsunuz hem de burada konuşuyorsunuz."