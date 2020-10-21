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AKP'li Zengin, Dünya Gazeteciler Günü'nde konuştu: Gazetecilik şeklen değişti; son derece özgür bir mecra var

"Doğru haber yapanlar tutuklanıyor, yalan yapanların önü açık' ifadesini kabul etmek mümkün olamaz

21 Ekim 2020 16:51

Bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü... AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazeteciliğin gelinen noktada şeklen, iyi anlamda değiştiğini belirterek "Artık bireysel anlamda da insanlar birçok şeyi çok özgürce yazıyorlar, söylüyorlar" dedi. 

"Son derece özgür bir mecra var" diyen Zengin, "Doğru haber yapanlar tutuklanıyor, yalan yapanların önü açık' ifadesini kabul etmek mümkün olamaz. Nihayetinde herkes kendi durduğu yerden anlatıyor. Haberciliğin içerisinde gördüğünü anlatmak ve bir taraftan bir yorum var. 'Sadece kendi gömrdüklerinizin gerçek diğerlerinin yalan olduğunu' söylemenin kendisi bir yalan oluşturuyor" dedi. 

Zengin, 21 Ekim 1999'da öldürülen Ahmet Taner Kışlalı'yı da andı. 

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